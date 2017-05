Volkswagen (VW) vz kaufen (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen von 167 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Raab hob in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie seine Prognosen für den Gewinn an. Er geht davon aus, dass VW sich auch in den kommenden Monaten operativ gut entwickelt./zb/fbr



