Volkswagen (VW) vz overweight (Barclays Capital)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die VW-Vorzugsaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Die Bewertungen von Aktien der Autozulieferer seien in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als die der Autohersteller und lägen im Vergleich zu denen der Hersteller etwa 100 Prozent höher, schrieb Analystin Kristina Church in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Investoren glaubten, die Herstellerpapiere seien in einer elektrifizierten Welt weniger zyklisch, begründete sie dies. Dennoch prognostiziert sie für VW, dass der Wolfsburger Autobauer seinen aktuellen Börsenwert bis 2021 als Nettogewinn erwirtschaften und seine Barmittel trotz des Dieselgate um fast 8 Milliarden Euro steigern werde./ck/bek



