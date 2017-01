WACKER CHEMIE Hold (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 81 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern profitiere vom Trend hin zu effizienteren Solarmodulen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Dienstag. McLoughlin rechnet vor diesem Hintergrund mit einem starken vierten Quartal in der Chemiesparte und bei der Tochter Siltronic. Allerdings könnten die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise zwischen der EU und China den Ausblick für das Polysilizium-Geschäft in diesem Jahr trüben./la/gl



