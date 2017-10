NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Wal-Mart vor einer Analystenveranstaltung von 86 auf 87 US-Dollar angehoben und die Aktie des Einzelhandelskonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Matthew Fassler hält eine höhere Aktienbewertung für gerechtfertigt, wie er in einer Studie vom Dienstag schrieb. Der Fokus der Investoren dürfte auf der Fähigkeit des Konzerns liegen, mindestens ein Gewinnwachstum je Aktie von 5 Prozent für 2018 in Aussicht zu stellen. Er gehe davon aus, dass Wal-Mart dieses Ziel bekräftigen werde, rechne aber selbst mit 7 Prozent Wachstum./ck/he



Datum der Analyse: 03.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.