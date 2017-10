NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Wal-Mart aus Bewertungsgründen von der "Conviction Buy List" gestrichen. Das Votum bleibt aber auf "Buy" mit einem von 87 auf 91 US-Dollar angehoben Kursziel. Durch eine zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung nähere sich die Bewertung der Aktie ihren langfristigen Spitzenwerten, schrieb Analyst Matthew Fassler in einer Studie vom Donnerstag. Wie andere Einzelhändler bleibe Wal-Mart aber gut positioniert, um den vielseitigen Herausforderungen in der Branche zu begegnen./tih/bek



Datum der Analyse: 12.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.