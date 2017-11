NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walt Disney nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Unterhaltungskonzern ergreife die richtigen Maßnahmen, um sich in einer rasch wandelnden Medienlandschaft gut zu positionieren, schrieb Analystin Alexia Quadrani in einer Studie vom Freitag. Mit einer neuen Trilogie von "Star Wars" sowie weiteren geplanten Produktionen seien die Filmstudios für weiteres Wachstum gut aufgestellt./bek/ck



Datum der Analyse: 10.11.2017



