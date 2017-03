Wirecard Conviction Buy List (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Wirecard nach einem Zukauf in Südafrika auf der "Conviction Buy List" belassen und das Kursziel mit 64 Euro bestätigt. Er werte den Kauf von MyGate Communications als strategisch vorteilhaft, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch. Er verbessere die globale Präsenz des Zahlungsabwicklers und ermögliche es, das Wachstum des südafrikanischen Markts für sich zu nutzen./tih/mis



