FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard nach Eckdaten für das dritte Quartal und der Anhebung der Jahresziele von 77,50 auf 80,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Zahlungsabwickler habe gut abgeschnitten und profitiere weiter vom Trend in Richtung eCommerce und bargeldlose Bezahltransaktionen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Donnerstag. Nach dem abermals angehobenen Ausblick hebe auch er seine jüngste erhöhte Umsatz- und Ertragsprognose weiter an. Das Ertragspotenzial spiegele der Aktienkurs allerdings schon wider./gl/stb



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.