ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando vor einem am 17. Januar erwarteten Zwischenbericht des Online-Modehändlers auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Er rechne damit, dass Zalando trotz eines wärmeren Oktobers über ein Umsatzwachstum im vierten Quartal berichten werde, das am oberen Ende der Prognosenspanne des Unternehmens liegt, schrieb Analyst Andrew Hughes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la



Datum der Analyse: 20.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.