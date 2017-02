Zurich Insurance Group buy (Baader Bank)

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 288 auf 295 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schweizer Versicherer bewege sich in die richtige Richtung, auch wenn der Weg hin zur Trendwende nicht gradlinig verlaufe, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Donnerstag. Bischof berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell nun Schätzungen bis März 2018 und erhöhte entsprechend sein Ziel./la/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.