adidas Outperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Adidas-Aktie vor den am 4. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Er bevorzuge die unternehmenseigene Dynamik in einem attraktiven Umfeld für Sportartikel, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer Studie vom Freitag. Die starke Geschäftsentwicklung dürfte sich auch zum Jahresauftakt 2017 fortgesetzt haben./ck/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.