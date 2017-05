conwert Halten (SRC Research GmbH)

Die conwert Immobilien Invest SE habe die Analysten von SRC Research mit dem Geschäftsbericht für 2016 überzeugt. Das Unternehmen verbuche einen deutlichen Anstieg des EBIT und habe bei dem FFO I und den Nettoergebnissen sogar Rekordwerte verzeichnet. Außerdem sei eine gute Entwicklung des Portfolios erzielt worden.

Am 29. März habe das Unternehmen gemäß SRC Research seinen Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht und könne trotz unveränderter Umsatzzahlen mit einem deutlichen Anstieg von 64 Prozent im operativen Ergebnis (EBIT) von 181 Mio. Euro auf knapp 300 Mio. Euro überzeugen. Die Zahlen seien hauptsächlich von einem starken Bewertungsergebnis sowie einer guten operativen Performance mit einer deutlichen Leerstandsreduzierung getrieben worden. Das Vorsteuerergebnis (EBT) habe sich mit 227 Mio. Euro gegenüber den 100 Mio. Euro in 2015 mehr als verdoppelt. Sowohl beim Nettoergebnis mit 116 Mio. Euro als auch bei den Cash Erlösen (FFO I) mit 80 Mio. Euro habe das Unternehmen in 2016 Rekordwerte erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 werde eine FFO Guidance im Bereich von 64 Mio. Euro bis 74 Mio. Euro genannt.

Das Portfolio des Unternehmens habe sich im vergangenen Jahr ebenfalls sehr gut entwickelt. Die Leerstandsquote sei von 6,6 Prozent auf 5,2 Prozent stark verringert worden, während bei den Durchschnittsmieten eine Erhöhung um mehr als 3 Prozent erzielt worden sei. Die Portfolioallokation habe sich verstärkt in Richtung des Kernportfolios sowie zu Wohnimmobilien entwickelt, was dem strategischen Ziel des Unternehmens entspreche. Der Kernportfolioanteil habe Ende 2016 bei 80 Prozent gelegen, was einen Anstieg von etwa 10 Prozent vom Vorjahresanteil von 70 Prozent darstelle. Der EPRA NAV je Aktie sei von 15,61 Euro auf 16,89 Euro ebenfalls erhöht worden.

Im September 2016 habe der deutsche Wohnimmobiliengigant Vonovia seine Übernahmeabsicht für alle conwert Aktien bekundet und den Aktionären gemäß SRC Research 16,16 Euro je Aktie geboten. Das Angebot sei bereits von mehr als 70 Prozent der Aktionäre in der ersten Annahmefrist angenommen worden und somit am 16. Januar 2017 gesettelt worden. Mittlerweile halte Vonovia schon mehr als 93 Prozent der Anteile an conwert. SRC Research bestätige das Rating „Hold“ mit einem Kursziel von 16,16 Euro, was dem Angebotspreis entspreche.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

