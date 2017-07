eBay Hold (Stifel, Nicolaus & Co., Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Stifel hat das Kursziel für Ebay nach Zahlen von 35 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Gemäß der Einstufung "Hold" erwartet Stifel in den nächsten 12 Monaten eine Gesamtrendite der Aktie (prozentuale Kursveränderung plus Dividende) zwischen minus 5 und plus 10 Prozent./tih



Datum der Analyse: 21.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.