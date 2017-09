PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Innogy von 37,10 auf 36,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die etwas höhere Nettoverschuldung sei der Grund für das leicht gesunkene Kursziel, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie. Ohne eine Übernahme von Innogy oder sich deutlich ändernde Zins-Aussichten sei die RWE-Ökostromtochter derzeit fair bewertet. Nach dem in diesem Jahr bislang starken Kurszuwachs der deutschen Versorger-Aktien im Zuge der Rückerstattung der Brennelementesteuer, steigender Strompreise und Präzisierung der Dividendenpolitik sei es nun Zeit für eine Atempause./ajx/tav



Datum der Analyse: 15.09.2017



