innogy SE Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Innogy nach Zahlen von 34,80 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hob in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2019 im Schnitt um 4 Prozent an und begründete dies mit niedrigeren Kosten. Das Wachstum der RWE-Ökostromtochter dürfte in diesem Zeitraum aber nur begrenzt bleiben./tih/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.