NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Innogy mit "Neutral" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dies schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer Studie vom Donnerstag. In der jüngsten Vergangenheit hatten Übernahmespekulationen immer wieder den Kurs des Ökostromkonzerns getrieben, allerdings gab es nie eine Bestätigung. Das Unternehmen gehört mehrheitlich RWE./das/zb



Datum der Analyse: 14.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.