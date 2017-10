LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Innogy von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die RWE-Ökostromtochter gehöre zu den am besten aufgestellten Versorgern, um von zunehmenden Investitionen in der Stromverteilung und politikgetriebenen Investitionen in Erneuerbare Energien zu profitieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer Studie vom Dienstag. Die Aktie sei daher für ihn ein "Key Pick" innerhalb der Branche. Das Kursziel hob Crampton vor allem wegen eines erwarteten höheren Dividendenpotenzials an./ck/gl



Datum der Analyse: 17.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.