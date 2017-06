innogy SE buy (Deutsche Bank AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Innogy auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Martin Brough widmete sich in einer Branchenstudie vom Freitag den möglichen Auswirkungen der anstehenden Neuwahlen in Großbritannien auf das Preisgefüge im Energiesektor. Dabei seien Preiskürzungen unter einer von Labour geführten Regierung wahrscheinlicher. In seinem Basisszenario geht er jedoch von einer Beibehaltung der konservativen Mehrheit aus. Sollte es aber zu Preiskürzungen kommen, dürfte das die Gewinne der RWE-Ökostromtochter Innogy belasten./tav/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.