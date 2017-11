ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Kennziffern böten auf den ersten Blick keine Überraschungen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer Studie vom Donnerstag. Für den Markt könne das aber ausreichen, denn nach der jüngsten Kapitalerhöhung sei die Stimmung für den Industriekonzern schlecht gewesen. Mit Blick auf den Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) liege die Konsensschätzung bereits am oberen Rand der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./bek/ajx



