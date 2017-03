Warum XTB

Unser Ziel ist es, unsere Kunden durch individuelle Lösungen in Verbindung mit außergewöhnlicher Technologie und dem Service der lokalen Büros in der jeweiligen Landessprache erfolgreich zu unterstützen und jederzeit behilflich zu sein. Dies sind die Gründe, die XTB zu einem Marktführer in Zentraleuropa machen.