Gute Zeiten für den Kauf von Aktienanleihen

Doch nicht immer verläuft ein Investment in eine Aktienanleihe so enttäuschend wie in unserem Beispiel. Vor allem in Zeiten, in denen die Aktienmärkte seitwärts tendieren und wenig Bewegung an den Börsen herrscht, sind Aktienanleihen eine starke Alternative. Hätte sich der Aktienkurs des Basiswerts in unserem Beispiel ein Jahr lang um den Basispreis, also um 64,10 Euro, oder leicht darüber bewegt, so hätte der Anleger immer ein gutes Geschäft gemacht, denn: Die Zinszahlung in Höhe von 787,50 Euro ist dem Anleihenehmer in jedem Fall sicher – wie auch immer sich der Emittent am Ende der Laufzeit entscheidet.

Aktienanleihen, die auf einen stabilen Standardwert lauten, können also ein lohnendes Investment sein. Vor allem Aktien von konjunkturunabhängigen Werten dienen sehr gut als Basiswert, zum Beispiel Papiere von Konsumgüterherstellern, Energieversorgern oder Telekommunikationsunternehmen.

Aktienanleihen sind dann für Sie als Anleger geeignet, wenn Sie das jeweilige Kursniveau der zugrundeliegenden Aktie für tendenziell stabil erachten. Erwarten Sie hingegen einen stark steigenden Kurs, sollten Sie besser direkt den Basiswert, also die Aktie kaufen. Stellen Sie sich vor einem Investment in eine Aktienanleihe also folgende Fragen: Ab welchem Kurs werden bei Fälligkeit die Aktien geliefert? Ab welchem Kurs bei Fälligkeit ist der vollständige Zinsertrag der Aktienanleihe aufgezehrt? Wo liegen verschiedene Kursmarken der zugrundeliegenden Aktie?