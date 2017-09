Für welche Anleger sind Gold-Zertifikate geeignet?

Gold-Zertifikate basieren auf dem Goldkurs und Gold gilt unter Anlegern als Krisenwährung oder „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten. Von dieser relativen Sicherheit des Basiswertes können Anleger von Gold-Zertifikaten jedoch nur indirekt profitieren, denn mit dem Erwerb von Gold-Zertifikaten werden Anleger nicht Eigentümer von physischem Gold. Dennoch – da der Goldpreis ausschlaggebend für die Kurs-Entwicklung des Gold-Zertifikats ist, können auch Zertifikate-Anleger an einer Aufwärtsbewegung beim Goldkurs verdienen. Da der Goldkurs besonders dann steigt, wenn an den Märkten „sichere Häfen“ gefragt sind, können sich Anleger also auch mit Gold-Zertifikaten in Krisenzeiten in gewisser Weise absichern. Allerdings muss in diesem Szenario auch der Emittent mitbedacht werden. Besonders in Finanzkrisen erhöht sich die Gefahr, dass die herausgebende Bank in Zahlungsschwierigkeiten gerät und das Geld, das der Anleger beim Kauf des Gold-Zertifikats hinterlassen hat, nicht wieder zurückzahlen kann.

Wichtiger ist daher die Flexibilität, die Gold-Zertifikate bieten, denn Anleger können mit diesen Instrumenten auch an fallenden Goldpreisen oder Seitwärtsbewegungen verdienen. Daher empfehlen sich Gold-Zertifikate vor allem für Anleger, die eine bestimmte Kursentwicklung bei Gold erwarten und daran partizipieren möchten. Somit eignen sich Gold-Zertifikate vor allem zur Spekulation und bieten sich, unter anderem aufgrund des Emittentenrisikos, weniger als Langzeit-Investment an.