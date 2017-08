Was sind Indexzertifikate?

Indexzertifikate gehören zur Gattung der Partizipationszertifikate. Diese ermöglichen es, in Basiswerte unterschiedlicher Kategorien zu investieren, ohne die zugrundeliegenden Werte direkt über die Börse kaufen zu müssen. Der Wert des Zertifikats folgt dabei immer der Wertentwicklung des Basiswertes. Mit einem Indexzertifikat können Anleger an der Wertentwicklung verschiedener Indizes partizipieren. Als Basiswert können Indizes wie der DAX, Dow Jones, EuroStoxx 50 oder S&P 500 ausgewählt werden. Über ein Indexzertifikat erreichen Investoren auf einfachste Weise eine breite Diversifizierung und Risikostreuung, da das Anlagerisiko über einen breiten Aktienindex gestreut ist. Je nach Entwicklung des Basiswertes können Investoren somit an steigenden aber auch an fallenden Kursen partizipieren.