Wie funktionieren Call-Optionsscheine?

Ein Beispiel: Ein Optionsschein ist mit folgenden Merkmalen ausgestattet:

- Call-Optionsschein

- Basiswert: Aktie XYZ

- Basiswert: 1.000 Euro

- Bezugsverhältnis 1:1

- Bezugsfrist: 3. Mai des aktuellen Jahres

- Optionsprämie: 100 Euro

Der Verkäufer des Optionsscheines garantiert dem Optionsscheinkäufer also, dass dieser am 3. Mai des aktuellen Jahres das Recht hat, die Aktie XYZ für einen Preis von 1.000 Euro zu erwerben - und zwar unabhängig davon, für welchen Preis der Anteilsschein am 3. Mai tatsächlich an der Börse gehandelt wird. Für dieses Recht zahlt der Käufer des Optionsscheines dem Emittenten oder Herausgeber eine Optionsprämie in Höhe von 100 Euro.

Ist die Aktie am 3. Mai tatsächlich teurer als 1.000 Euro, kann der Optionsscheininhaber seine Option einlösen und die Aktie für den Preis von 1.000 Euro erwerben. Im Vergleich zum Kauf des Anteilsscheins zum aktuellen Handelswert an der Börse hat der Optionsscheininhaber also ein gutes Geschäft gemacht, denn er kann die Aktie zum aktuellen Börsenpreis wiederverkaufen und den Gewinn einstreichen. In der Praxis erfolgt hier allerdings häufig ein Barausgleich, so dass der tatsächliche Kauf nicht zwangsläufig vollzogen werden muss. Die 100 Euro Optionsprämie erhält der Käufer allerdings nicht zurück - diese Prämie muss er also zunächst verdienen. Die Aktie XYZ muss zum Ende der Laufzeit also höher als 1.100 Euro (1.000 Euro Basiswert + 100 Euro Optionsprämie) gehandelt werden, damit sich das Investment für den Optionsscheinkäufer gelohnt hat. Je höher die Aktie über dem Wert von 1.100 Euro notiert, umso höher fällt der Gewinn für den Optionsscheininhaber aus. Kostet die Aktie allerdings zum Ende der Laufzeit weniger als der vereinbarte Basiswert, kann der Inhaber des Optionsscheines sein Recht auf den Kauf der Aktie ausschlagen. Verloren hat der Käufer in diesem Fall dann die Optionsprämie in Höhe von 100 Euro.