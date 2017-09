Wie funktionieren Outperformance Zertifikate?

Die Konstruktion eines Outperformance Zertifikates beinhaltet einen konkreten Basiswert (z.B. eine Aktie XY), einen festgelegten Basispreis (z.B. 100 Euro), eine ganz bestimmte Partizipationsrate (z.B. 1,75), ein Bezugsverhältnis (z.B. 1) sowie eine definierte Laufzeit (z.B. 1 Jahr). Bei der Emission des Zertifikates wird der Basispreis des Outperformance Zertifikats in der Regel am aktuellen Kurs des Basiswertes festgesetzt. Ebenfalls wird mit der Herausgabe des Zertifikats die Partizipationsrate festgelegt. Diese gibt den Faktor an, mit dem die Gewinne des Basiswertes am Ende der Laufzeit erhöht werden, insofern der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende über dem Basiswert liegt. Die Partizipationsrate sollte umso höher ausfallen, umso höher die Dividende, umso höher der Basispreis und umso niedriger die Volatilität des Basiswertes sind. Notiert der Basiswert am Ende der Laufzeit über dem Basispreis, so wird dem Anleger der Differenzbetrag zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswertes und dem Basispreis – multipliziert mit der Partizipationsrate – sowie der Basispreis ausbezahlt.

Beispielsweise könnte die XY-Aktie am Laufzeitende bei 180 Euro stehen. Der Anleger – welcher ein Zertifikat besitzt – erhält somit 240 Euro überwiesen [(180-100) x 1,75 + 100]. Mit dem Zertifikat hätte der Anleger somit 140 Prozent gemacht, mit einer Investition in die Aktie lediglich 80 Prozent. Notiert das Zertifikat am Laufzeitende hingegen unter dem Basispreis, so erhält der Anleger je nach Bezugsverhältnis die Aktien geliefert oder einen Barausgleich, wie beispielsweise bei Indizes. Bei einem Stand der XY-Aktie von beispielsweise 70 Euro am Laufzeitende, würde der Zertifikateanleger bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 demnach eine Aktie in sein Depot gebucht bekommen, welche einen Wert von 70 Euro hätte. Der Verlust des Zertifikateanlegers beträgt somit 30 Prozent. Den gleichen Verlust hätte der Anleger jedoch mit einem Direktinvestment in der Aktie gemacht.

Quelle: DDV

Während der Laufzeit des Zertifikats baut sich der Hebel durch die Partizipationsrate erst langsam auf, so dass Outperformance Zertifikate kaum ein geeignetes Anlageinstrument für kurzfristige Spekulanten sind. Sollte der Kurs des Basiswertes während der Laufzeit unter den festgelegten Basispreis fallen, so kann es durchaus passieren, dass das Zertifikat auch mal stärker verliert als der Basiswert. Am Laufzeitende sollte das Outperformance Zertifikat dann jedoch genauso verloren haben wie der zugrundeliegende Basiswert. Bei einem beabsichtigten Kauf eines Outperformance Zertifikats während der Laufzeit wäre es klug auf solche Zertifikate zu setzen, bei denen der Kurs des Basiswertes zwar schon über dem Basispreis des Zertifikates liegt, der Zertifikatpreis jedoch noch nicht weit über den Preis des Basiswertes gestiegen ist. Dann hat sich der Outperformance-Mechanismus noch nicht besonders bemerkt gemacht und es steckt noch Potential im Zertifikat.