Update Wall Street: US-BIP-Daten lassen Märkte ins Plus drehen

Die US-Märkte waren am Morgen mit leichten Kursabschlägen in den Handel gestartet. Am Mittag zeichnet sich nun ein ruhiger Handel ab, die US-Börsen konnten in die Gewinnzone drehen. Aktuell verbucht der Dow Jones ein Plus von 0,56 Prozent auf 10.809 Punkte, die Nasdaq kann derweil 0,35 Prozent auf 2.058 Zähler zulegen.

Im Fokus stehen dennoch weiterhin der leicht ansteigende Ölpreis, sowie das stärker als erwartet gestiegene US-BIP im vierten Quartal. Demnach kletterte das BIP im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent, nachdem eine vorläufige Steigerung um 3,1 Prozent ausgewiesen wurde. Volkswirte waren im Vorfeld von einem Anstieg um durchschnittlich 3,7 Prozent ausgegangen.

Im Blickpunkt stehen zudem die Zahlen der Telekomgesellschaft MCI und die derzeit laufende Übernahmeschlacht um den noch im vergangenen Jahr unter Gläubigerschutz stehenden Konzern. Daneben konzentriert sich das Anlegerinteresse auf die mögliche Fusion der beiden Einzelhandelskonzerne Federated Department Stores und May Department Stores. Die am Vortag nachbörslich gemeldeten Quartalszahlen der Modekette Gap sowie McDATA sorgten ebenfalls für Gesprächsstoff.

Die MCI Inc., der zweitgrößte Fernverbindungsanbieter in den USA, meldete heute, dass sie im vierten Quartal einen Verlust erwirtschaftet hat. Der ehemalige WorldCom-Konzern, der momentan Gegenstand einer Übernahmeschlacht zwischen der Qwest Communications International Inc. und der Verizon Communications Inc. ist, wies demnach einen Nettoverlust von 32 Mio. Dollar bzw. 10 Cents pro Aktie aus. Die Vorjahresergebnisse sind hier nicht vergleichbar, da das Unternehmen damals noch unter Gläubigerschutz operierte und erhebliche Umstrukturierungseffekte verbucht wurden. Der Verlust aus dem fortgeführten Geschäft lag bei 59 Mio. Dollar bzw. 18 Cents pro Aktie. Beim operativen Ergebnis konnte im vierten Quartal ein Gewinn von 434 Mio. Dollar erzielt werden.

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, werden sich die Boards der Kaufhausketten Federated Department Stores Inc. und May Department Stores Co. voraussichtlich in den nächsten zwei Tagen treffen, um die Modalitäten einer möglichen Fusion endgültig festzusetzen. Der Zeitung zufolge könnte der geplante Zusammenschluss, bei dem Federated den Konkurrenten May übernehmen würde, ein Gesamtvolumen von mehr als 10 Mrd. Dollar haben.

Der Bekleidungs-Einzelhändler Gap Inc. hat mit seinen am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten teilweise übertroffen. Das Unternehmen aus San Francisco verdiente demnach im letzten Quartal 370 Mio. Dollar oder 40 Cents je Aktie, nach einem Profit von 356 Mio. Dollar oder 37 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Gewinn von 37 Cents je Aktie gerechnet. Die Erlöse wurden hingegen mit 4,89 Mrd. Dollar beziffert, nach 4,88 Mrd. Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Markterwartungen hatten im Vorfeld bei 4,92 Mrd. Dollar gelegen.

McDATA, ein Hersteller von Datenspeicherausrüstung, teilte am Donnerstag nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2004 mit. Demnach konnte das Unternehmen im letzten Quartal den Break-Even erreichen, nachdem man im vergleichbaren Quartal 2003 noch einen Verlust von 7 Cents je Aktie erzielt hatte. Vor Einmaleffekten wurde sogar ein Gewinn von 6 Cents pro Aktie ausgewiesen. Analysten hatten einen Gewinn von 5 Cent pro Aktie erwartet. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 105,8 Mio. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Umsatz von 104,1 Mio. Dollar ausgegangen. Für das laufende vierte Quartal prognostizieren Analysten ein EPS von 3 Cents bei Erlösen von 103,36 Mio. Dollar.