Élysée-Anwärter Macron: Merkel wäre mein erster Auslands-Kontakt

PARIS (dpa-AFX) - Im Fall seines Siegs bei der französischen Präsidentenwahl will Emmanuel Macron schnell mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen. Sie werde sein erster Kontakt mit einem Spitzenpolitiker im Ausland sein, sagte Macron am Donnerstagabend laut seinem Twitteraccount. Sein erster Auslandsbesuch als Präsident werde ihn zu französischen Truppen im Einsatz führen, erklärte er in einem Interview des Senders TF1.

Sowohl der sozialistische Amtsinhaber François Hollande als auch sein konservativer Vorgänger Nicolas Sarkozy waren gleich nach ihrer Amtseinführung für ihre erste Auslandsreise nach Berlin geflogen. Frankreich ist Deutschlands wichtigstes Partnerland in der EU.

Macron hat im Wahlkampf mehrfach betont, dass er eine enge Partnerschaft mit Berlin anstrebt. Er trifft am 7. Mai in der Stichwahl auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die Merkel immer wieder scharf angreift - unter anderem wegen der Flüchtlingspolitik.

Macron besucht an diesem Freitag den zentralfranzösischen Ort Oradour-sur-Glane, wo deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg ein Massaker angerichtet hatten. Das kündigte sein Wahlkampfteam am Donnerstag an. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck hatte dort 2013 als erster deutscher Spitzenpolitiker gemeinsam mit dem französischen Präsidenten François Hollande der Opfer gedacht./sku/DP/he