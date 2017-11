10 Fakten zum Wochenstart an der Börse

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/heute-im-fokus-13-11-2017-5809647.

Der DAX zeigt sich vor dem Handelsstart nur wenig bewegt.

2. Asiens Börsen überwiegend fester

In Japan muss der Nikkei 225 derzeit 1,07 Prozent auf 22.439,04 Punkte abgeben.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite 0,40 Prozent auf 3.446,32 Zähler zulegen. Der Hang Seng notiert aktuell ebenfalls 0,25 Prozent im Plus bei 29.195,17 Punkten.

3. Milliardenfusion geplant: Hasbro und Mattel wollen sich zusammentun

Die angeschlagenen US-Spielzeughersteller Hasbro und Mattel streben eine Fusion an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, habe Hasbro bei dem US-Rivalen Mattel wegen eines möglichen Zusammenschlusses vorgesprochen.

4. VW-Firmenjets waren jahrelang in Steuerparadies registriert

Der Volkswagen-Konzern hat seine jahrelang im Steuerparadies Cayman Islands registrierten Firmenflugzeuge nach Deutschland umgemeldet. Ein Firmensprecher bestätigte einen Bericht der "Welt am Sonntag", wonach sechs Flugzeuge der Volkswagen AirService inzwischen mit deutscher Kennung betrieben würden.

5. Rekord: Alibaba setzt bei Shopping Event 25 Milliarden Dollar um

Alibaba hat bei seinem jährlichen Onlineshopping-Ereignis so viel umgesetzt wie noch nie und damit die Stellung als größtes Event seiner Art weltweit zementiert. Am sogenannten Singles' Day erlöste der chinesische Onlinehändler Alibaba 25,3 Milliarden Dollar und stellt damit die einkaufsstärksten Tage in den USA in den Schatten.

6. Continental prüft eigene Batterie-Produktion für E-Fahrzeuge

Der Autozulieferer Continental erwägt den Aufbau einer Akku-Fertigung für künftige Elektrofahrzeuge. "Wir können uns gut vorstellen, in die Herstellung innovativer Batterien einzusteigen", sagte Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart.

7. Lufthansa kann sich weitere Übernahmen vorstellen

Die Lufthansa hat nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin Appetit auf weitere Übernahmen. "Weitere Konsolidierungsschritte in Europa werden kommen und wir wollen in diesem Prozess aktiv beteiligt sein", betonte Finanzvorstand Ulrik Svensson.

8. Brititisches Vertriebsgeschäft belastet innogy

Abschreibungen auf das britische Vertriebsgeschäft Npower haben die Ergebnisse von innogy in den ersten neun Monaten belastet. 480 Millionen Euro schrieb der Konzern auf das Geschäft ab, wie innogy am Montag mitteilte. Das Nettoergebnis sank im Berichtszeitraum um 61 Prozent auf 389 Millionen Euro.

9. Eurokurs gibt etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1656 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend.

10. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,56 US-Dollar.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, Tom Wang / Shutterstock.com, alphaspirit / Shutterstock.com