10 wichtige Fakten zum Handel am Donnerstag

Der DAX wird voraussichtlich wenig verändert in den Donnerstaghandel gehen. Nach seinem Sprung auf ein Rekordhoch dürfte der Leitindex zunächst Luft holen. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, die sich noch als eine zu hohe Hürde erwiesen hatte, bleibt aber fest im Blick der Anleger.

2. Nikkei kaum verändert

In Asien ist das Börsengeschehen von den japanischen Handelsplätzen bestimmt, da die chinesischen Börsen und die Märkte in Korea wegen eines Feiertags erneut geschlossen blieben. In Japan haben sich die wichtigen Indizes kaum bewegt.

3. "Wolf of Wall Street" sieht keine Zukunft für den Bitcoin

Jordan Belfort , bekannt als "Wolf of Wall Street", verrät in einem Interview was er von Kryptowährungen und inbesondere dem Bitcoin hält.

4. S&P nimmt Katalonien auf Creditwatch Negative

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die spanische Region Katalonien auf Creditwatch Negative gesetzt.

5. Siemens steigt bei OSRAM aus

Die Siemens AG will sich von ihrem restlichen Anteil von 17,34 Prozent an ihrer ehemaligen Tochter OSRAM trennen und verabschiedet sich damit von ihrer Rolle als Ankeraktionär des Lichtkonzerns.

6. Kampfansage an Apple und Samsung: Google stellt neue 'Pixel'-Smartphones vor

Google untermauert seine Ambitionen im Smartphone-Geschäft mit neuen Modellen, die es mit teuren Konkurrenzgeräten von Apple und Samsung aufnehmen sollen.

7. Steuerzahlerbund legt Beispiele für Verschwendung vor

Der Bund der Steuerzahler legt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin wie jedes Jahr Beispiele für die Verschwendung öffentlicher Gelder vor.

8. Katalonien hält Kurs Richtung Unabhängigkeit - Aber gesprächsbereit

Die katalanische Regionalregierung steuert trotz scharfer Warnungen aus Madrid weiter auf die Unabhängigkeit zu. Für Montag haben die Parteien der separatistischen Koalitionsregierung in Barcelona eine Sondersitzung des Regionalparlaments einberufen.

9. Eurokurs kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.

10. Ölpreise kaum verändert nach Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt.

