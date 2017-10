10 wichtige Fakten zum Wochenstart an der Börse

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/heute-im-fokus-16-10-2017-5750364.

Der DAX notiert vorbörslich 0,2 Prozent im Plus bei 13.015 Punkten.

2. Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:00 Uhr MESZ) einen kräftigen Aufschlag. Er setzt seine Rekordrally der vergangenen Woche damit fort.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite dagegen etwas schwächer. In Hongkong wird der Hang Seng von den Bullen dominiert.

3. Volkswagen sieht Tesla als wichtigsten Herausforderer

Volkswagen ändert laut einem Zeitungsbericht seine Produktstrategie und sieht künftig "Tesla als wichtigsten Herausforderer anstelle der asiatischen Volumenkonkurrenten.

4. QUALCOMM will in Patentstreit iPhone-Produktion in China stoppen

Der Chipkonzern QUALCOMM eskaliert seinen Patentstreit mit Apple und will jetzt die iPhone-Produktion in China stoppen.

5.Batteriehersteller Varta will schneller an die Börse

Der geplante Börsengang des Batterieherstellers Varta soll schneller vonstatten gehen als bisher geplant.

6. E.ON kontert harte Vorwürfe von Uniper-Betriebsrat im Übernahmekampf

Der Stromkonzern E.ON hat die schweren Vorwürfe des Uniper-Betriebsrats im Übernahmekampf um die Kraftwerkstochter zurückgewiesen.

7. Tesla entließ hunderte Mitarbeiter nach jährlicher Bewertung

Der Elektroauto -Hersteller Tesla hat mitten im schwierigen Produktionsaufbau für seinen ersten günstigeren Wagen Model 3 in großem Stil Mitarbeiter nach der jährlichen Bewertung entlassen.

8. Netflix-Bilanz voraus: Auf diese Zahlen sollten Sie achten

Nachdem der Streaming-Dienst Netflix im vergangenen Quartal sämtliche Erwartungen deutlich übertreffen konnte, warten Anleger nun gespannt auf die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. 9. Eurokurs gibt etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend.

10. Fed-Chefin Yellen: Weitere Zinsschritte durch US-Konjunktur gerechtfertigt

Fed-Chefin Janet Yellen hält weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank trotz mauer Teuerungsraten für gerechtfertigt.

