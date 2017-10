Was Sie am Dienstag an der Börse nicht verpassen dürfen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/heute-im-fokus-10-10-2017-5740567.

Der DAX wird vorbörslich um 0,1 Prozent leichter bei 12.964 Punkten erwartet. Die Marke von 13.000 Punkten bleibt damit in greifbarer Nähe, dürfte aber auch am Dienstag zunächst nicht geknackt werden. Bremsend wirkt sich weiterhin der Konflikt um Katalonien aus.

2. Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

Die wichtigsten asiatischen Handelsplätze können sich am Dienstag nicht auf einen einheitlichen Kurs einigen. In Tokio legt der Nikkei 225 nach der gestrigen Feiertagspause zu, auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen nach. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng freundlich. Die Aktionäre in China halten sich jedoch bereits vor einem Kongress der kommunistischen Partei in der kommenden Woche zurück.

3.Givaudan setzt Umsatzwachstum fort

Der Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 weiter gewachsen. Der bereinigte Umsatz legte um 3,5 Prozent auf 3,76 Milliarden Schweizer Franken zu.

4. Dijsselbloem will im Januar als Chef der Eurogruppe abtreten

Die Nachfolge des scheidenden Eurogruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem wird nach seinen Worten im Dezember entschieden. Er wolle sein Mandat bis Januar erfüllen, sein Nachfolger solle aber bereits beim Treffen der Euro-Finanzminister am 4. Dezember bestimmt werden, sagte Dijsselbloem.

5. EU-Finanzminister beraten über Besteuerung von Apple und Co.

Die EU-Finanzminister diskutieren am Dienstag in Luxemburg (10.00 Uhr) über die stärkere Besteuerung von Internet-Riesen wie Apple und Google. Die EU-Kommission hatte diesbezüglich zuletzt Druck gemacht.

6. Vor Rede von Puigdemont: Madrid droht Kataloniens Separatisten mit 'harter Hand'

Die Zentralregierung in Madrid hat die Separatisten in Katalonien mit scharfen Worten vor der Ausrufung der Unabhängigkeit gewarnt. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont am Dienstag im Parlament von Barcelona wies der Sprecher der Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy, Pablo Casado, in Madrid auch alle Aufrufe zum Dialog erneut zurück.

7. IWF könnte Wachstrumprognose leicht anheben

Unter dem Eindruck einer weiter anziehenden Weltkonjunktur veröffentlicht der Internationale Währungsfonds am Dienstag seinen neuen Weltwirtschaftsbericht. Ökonomen gehen davon aus, dass der IWF seine Wachstumsprognose für das nächste Jahr von bisher 3,6 Prozent leicht anheben wird.

8. May: Bereiten uns auf Brexit ohne Abkommen mit der EU vor

Die britische Regierung trifft Vorbereitungen für einen EU-Austritt ohne ein Abkommen über die künftigen Beziehungen mit Brüssel. Das sagte Premierministerin Theresa May am Montag im britischen Parlament. Obwohl es "fundamental" im Interesse Londons liege, dass die Verhandlungen erfolgreich seien, sei es die Verantwortung der Regierung "für alle Eventualitäten vorzusorgen", so May.

9. Eurokurs steigt in Richtung 1,18 Dollar

Der Kurs des Euro hat am Dienstag zugelegt und ist in Richtung 1,18 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1775 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

10. Ölpreise legen leicht zu

Der Ölpreis kann am Dienstagmorgen leicht steigen, nachdem der Generalsekretär der Opec Hoffnungen auf eine noch stärkere Förderdrosselung geweckt hat. Die Akteure am Ölmarkt warteten zudem gespannt auf die monatlichen Berichte der Opec und der Internationalen Energieagentur, die für Mittwoch bzw Donnerstag angekündigt sind.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Hannelore Foerster/Getty Images, KAZUHIRO NOGI/AFP/GettyImages