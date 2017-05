Die Apple -Aktie läuft und läuft und läuft. Erst vor wenigen Tagen markierte der Anteilsschein des Techriesen bei 156,64 Dollar ein neues Rekordhoch. Für Analysten von Goldman Sachs ist das Ende der Fahnenstange damit aber noch lange nicht erreicht - sie sehen für die Apple-Aktie Potenzial bis auf 170 US-Dollar . Damit wäre für das Unternehmen, das gerade erst den historischen Börsenwert von 800 Milliarden Dollar übersprungen hat, sogar eine Marktkapitalisierung von 900 Milliarden Dollar in Reichweite.

Bank of America Merrill Lynch noch optimistischer

Wer dieses Kursziel bereits als hoch einstuft, dürfte sich über die Einschätzung der Konkurrenz verwundert die Augen reiben. Denn Analysten der Bank of America Merrill Lynch trauen der Apple-Aktie noch deutlich mehr zu: Bis auf 180 US-Dollar könnten Apple-Titel steigen, rechnen die Experten vor. Bislang war man bei dem Finanzhaus von einem 155-Dollar-Kursziel ausgegangen.

Apples unterschätztes Potenzial

Als Hauptgrund für die extrem bullishe Positionierung argumentierten die Experten der Bank of America Merrill Lynch mit Apples schlummerndem Potenzial. Demnach habe Apple nicht nur in den Geschäftsbereichen, wie Smartphones, Tablets, Wearables oder Desktop-/Laptop-Rechnern noch weiteres Wachstumspotenzial, die hohen Geldreserven des Unternehmens würden noch völlig anderen Perspektiven im Bereich so genannter "shadow TAM", also bei bislang unangekündigten Produkten, eröffnen. Ihrer Einschätzung zufolge werden Apple-Produkte künftig in weiteren Geschäftsbereichen Einsatz finden und dem Unternehmen völlig neue Märkte erschließen. Die Rede ist dabei unter anderen von Videospielen, aber auch Kameras, Streaming-Services und Virtual Reality. Beim Markteintritt helfen soll dem iPhone-Riesen dabei insbesondere sein enorm hoher Cash-Bestand von 158 Milliarden Dollar. Dieser ermögliche Apple Zukäufe, mit Hilfe derer das Unternehmen auch abseits der angestammten Märkte enormes Potenzial heben könnte.

Dies rechtfertige ihrer Meinung nach ein Kursziel von 180 US-Dollar. Kein Analystenhaus wagt sich beim Ausblick auf die Entwicklung der Apple-Aktie so weit aus dem Fenster, wie die Experten der Bank of America Merrill Lynch. Ein derart hohes Kursziel würde die Bewertung des Unternehmens auf einen Marktwert von 938,5 Milliarden Dollar treiben.



