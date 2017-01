Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/05.01.2017/13:00) - 2017 ist das "JAHR FÜR WIRTSCHAFTSKOMPETENZ" Kuratorium Wirtschaftskompetenz und EBC*L International starten Initiative

Globaler Wettbewerb, Digitalisierung 4.0, Flüchtlingswellen und Co. Noch nie war Wirtschaftskompetenz so wichtig wie heute. Victor Mihalic von EBC*L International (Wien) und Prof. Ortner vom Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa (Paderborn) erklären daher 2017 zum Jahr der Wirtschaftskompetenz.

Wie das folgende Zahlenspiel belegt, ist bei keinem anderen Thema der Zusammenhang zwischen Bildung und individuellem sowie gesellschaftlichem Nutzen so eng verbunden wie bei der "Wirtschaftskompetenz". Mehr Wirtschaftskompetenz führt fast automatisch zu wirtschaftlich richtigeren Entscheidungen. Wenn nunmehr 1000 Personen pro Woche eine einzige wirtschaftlich bessere Entscheidung mehr treffen würden, ergäben sich auf´s Jahr gesehen 50.000+ bessere Entscheidungen. Wenn 100.000 Personen pro Woche 3 richtigere Entscheidungen treffen würden, dann ... Jede dieser Entscheidungen kann zu einem geringeren Verbrauch an Ressourcen als auch zu mehr und nachhaltigerem Nutzen führen.

Es ist möglich Nur ein Bruchteil der Schul- und Hochschulabsolventen bekommt bislang grundlegendes wirtschaftliches Know how vermittelt (was erstaunlicherweise ein weltweites Phänomen ist). Die gute Nachricht ist, dass dieses Bildungsmanko in sehr kurzer Zeit behoben werden kann. Das hat die rasante Verbreitung des internationalen Wirtschaftszertifikats EBC*L - auch Europäischer Wirtschaftsführerschein genannt - beweisen können. In wenigen Jahren haben mehr als 50.000 Absolventen aus 34 Ländern eine EBC*L Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind nun Inhaber des internationalen EBC *L Zertifikats. Die Absolventen stammen aus allen Bildungsbereichen: Schule, Hochschule, Arbeitssuchende, Weiterbildung in und außerhalb von Unternehmen.

Neue Medien - E-Learning und Co - sind der Schlüssel Oben genannte Zahlen wären ohne dem preisgekrönten E-Learning Programm von EBC*L (EasyBusiness) nicht möglich gewesen. Alleine die HTL St. Pölten, die FH Technikum Wien, die Firmen Uniqa, ÖBf, Greiner und Trenkwalder konnten innerhalb kurzer Zeit mehr als 3000 Schüler, Studenten bzw. Mitarbeiter mit E-Learning wirtschaftlich fit machen. Auch die deutsche Bundesagentur für Arbeit hat das Potential erkannt und bietet auf einer zentralen E-Learning-Plattform allen Arbeitssuchenden das Easybusiness-Programm zum Selbststudium an. Mehr als 200.000 haben das bereits genutzt. Erfreulicher Zusatzeffekt: Quasi nebenbei machen Lehrer als auch Schüler erste und sehr positive Erfahrungen mit Neuen Medien als auch modernsten Lernmethoden, die auch in exklusiven Managementtrainings eingesetzt werden.

Jahrhundertchance für die Bildungspolitik: Gebt uns 30 Stunden! "Gebt uns 30 Unterrichtseinheiten und die Schüler bekommen wirtschaftliches Know how. Gebt uns weitere 30 dazu, dann lässt sich das auch mit der Aneignung sozialer Kompetenz verknüpfen", lautet der Appell von Victor Mihalic. Damit könnte die Bildungspolitik mit einem Schlag den wohl gravierendsten Vorwurf an das Bildungssystem entkräften, dass die Schüler nicht auf das Berufsleben vorbereitet werden.

Initiative startet mit den Schulen Wirtschaftskompetenz ist für jede und jeden essentiell. Die Zielgruppe reicht von jung bis alt, vom Mitarbeiter bis zur Führungskraft, vom arbeitssuchenden Lehrling bis zum arbeitssuchenden 50 jährigen Akademiker, vom Beamten bis zum Unternehmer. Last but not least stehen nunmehr auch die Asylanten im Fokus. Jeder dieser Zielgruppen wird im Laufe der kommenden Monate ein Schwerpunkt gewidmet. Der Start erfolgt ab nächster Woche mit der "Initiative Wirtschaftskompetenz für Schulen".

Wir laden alle für die Bildung Verantwortlichen und Engagierten ein, sich der Initiative "Wirtschaftskompetenz für Europa" anzuschließen. Gemeinsam können wir zu einer der weltweit bedeutendsten Bildungsinitiative in diesem Bereich werden", so Prof. Ortner und Victor Mihalic.

Weitere Informationen sowie ein Formular zur Anmeldung weiteren Interesses finden Sie unter http://www.ebcl.at/news

INFOS ZUM EBC*L Mit dem umfassenden Bildungsprogramm von EBC*L können Sie sich genau jene wirtschaftliche und soziale Kompetenz aneignen, die Sie aktuell benötigen. Jedes Programm schließt mit einem international etablierten EBC*L Zertifikat ab. Dieses bietet gegenüber Arbeitgebern einen glaubwürdigen Nachweis der erworbenen Kompetenz und erhöht damit die Chancen auf Job und Karriere.E BC*L bietet für Unternehmen, Schulen, Hochschulen und für öffentliche Qualifizierungsmaßnahmen ein durchgängiges, Bildungsgrenzen überschreitendes Bildungskonzept. Damit ist es ein internationales Vorzeigeprojekt für lebenslanges Lernen. Bei einem Vergleich wirtschaftlicher Ausbildungen wurde der EBC*L von Stiftung Warentest ausdrücklich empfohlen. http://www.ebcl.at

INFOS ZUM KURATORIUM WIRTSCHAFTSKOMPETENZ FÜR EUROPA Zur nachhaltigen Verbreitung betriebswirtschaftlichen Kernwissens haben 2002 Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft eine Projektinitiative mit der Zielsetzung gestartet, einen "Europäischen Wirtschaftsführerschein", den EBC*L, auf breiter Basis zu etablieren. Zum Zweck der wissenschaftlichen Evaluierung wurde zur Jahreswende 2002/2003 das Kuratorium "Europäischer Wirtschaftsführerschein" e.V. mit Sitz in Paderborn gegründet. http://www.wirtschaftskompetenz.org

