3,8 Millionen Menschen ohne Strom nach Erdbeben in Mexiko

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko Millionen Menschen ohne Strom. Mindestens 3,8 Millionen Menschen seien betroffen, teilte der Staatsanbieter CFE am Dienstag via Twitter mit. Das Zentrum des Bebens lag nur 120 Kilometer südöstlich von der Millionenmetropole Mexiko-Stadt entfernt, es gab Berichte über Dutzende Tote und schwer beschädigte Gebäude. Neben der mexikanischen Hauptstadt waren auch die Bundestaaaten Morelos und Puebla betroffen. Die Lage war zunächst noch unübersichtlich.