"Effizienteste Technologie": E.ON beteiligt sich an Hersteller von Brennstoffzellenheizungen | Nachricht | finanzen.net

Das Unternehmen beteiligt sich deshalb an Elcore, einem Hersteller von Brennstoffzellenheizungen für Ein- und Zweifamilienhäuser aus München.

Mit den Heizungen von Elcore lasse sich gleichzeitig Strom und Wärme produzieren, so E.ON am Dienstag. "Die Brennstoffzelle ist bei Heizungserneuerungen die effizienteste Technologie, um Wärme und Strom zu gewinnen", sagte Philipp Ulbrich, verantwortlich für Investitionen in Startups bei E.ON. Jetzt könne auch den Kunden eine Lösung zur sauberen Erzeugung von eigenem Strom angeboten werden, die sich keine Solaranlage auf das Dach stellen könnten.

Teil des Einstiegs bei Elcore ist auch eine Vertriebspartnerschaft. Elcore-Kunden können zukünftig Ökoerdgas von Eon beziehen und auch ihren Reststrombedarf mit Ökostrom von E.ON decken. Zum Volumen der Investition machten beide Unternehmen keine Angaben.

BERLIN (Dow Jones)

