"Erhebliches Risiko": Infineon stellt sich auf mögliches Scheitern von Wolfspeed-Zukauf ein | Nachricht | finanzen.net

Der Genehmigungsausschuss der amerikanischen Regierung habe keine geeigneten Maßnahmen genannt, "die die Bedenken der Behörde in zufriedenstellender Weise entkräften könnten", sagte Infineon -Chef Reinhard Ploss am Donnerstag auf der Hauptversammlung in München. Aktuell gebe es nur eine "extrem geringe Wahrscheinlichkeit", dass das Geschäft noch zustande kommt.

Die Anleger reagierten besorgt. "Das war jetzt keine gute Nachricht mit Wolfspeed", sagte Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und fragte nicht nur nach den Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit des Chipkonzerns. "Wenn diese Übernahme tatsächlich platzen würde, laufen Sie auch Gefahr, unter einen Bann oder Strafzölle zu fallen?" Auch Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sprach von grauen Wolken am Horizont durch protektionistische Tendenzen in den USA.

Ploss versuchte, die Bedenken der Anleger zu zerstreuen: Zwar hätte die Übernahme Infineon nach vorne gebracht, doch habe das Unternehmen im Bereich Leistungshalbleiter mittlerweile eigene technologische Kompetenzen und hätte damit keine "offene Flanke", sollte das Geschäft tatsächlich platzen. Akquisitionen blieben zugleich auf der Agenda und würden danach ausgerichtet, wo sich Infineon technologisch erweitern könne und wie sich Größenvorteile erzielen lassen.

In der Vorwoche hatte Infineon bereits von einem "substanziellen Risiko" gesprochen, dass die geplante Übernahme nicht in der vereinbarten Form vollzogen werden könnte. Man arbeite mit Wolfspeed und auch dem US-Konzern Cree an Möglichkeiten, um die Bedenken auszuräumen, hieß es seinerzeit vom Unternehmen. Davon ist nun nicht mehr die Rede. Ursprünglich wollten die Münchner die Übernahme der Sparte für Verbindungshalbleiter von Cree für 850 Millionen Dollar (knapp 800 Mio Euro) noch in diesem Quartal abschließen.

Geschäftlich bleibt Ploss derweil zuversichtlich. "Infineon wird weiter profitabel wachsen", sagte der Konzernchef. Bereits bei der Vorlage der Zahlen für das Startquartal des laufenden Geschäftsjahres (30. September) hatte er die Jahresziele bekräftigt. Dabei setzt er auf weiter gute Geschäfte mit der Automobilindustrie, bei mobiler Kommunikation und Datensicherheit sowie effizienter Stromnutzung. Der Umsatz soll um bis zu acht Prozent zulegen und die Marge bei 16 Prozent liegen.

