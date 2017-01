Auf Teslas Gigafactory ist Elon Musk mächtig stolz. Am 4. Januar öffnete er die Pforten der Mega-Fabrik für Investoren, sprach über den aktuellen Baufortschritt und bestätigte, dass in der Gigafactory künftig auch Antriebseinheiten produziert werden sollen. Daneben läutete Musk offiziell den Start für die Massenproduktion von Batteriezellen ein. Der Morgan-Stanley -Analyst Adam Jonas, der sich ebenfalls unter der Menge der eingeladenen Investoren befand, interessierte sich jedoch besonders für ein Thema: Neuigkeiten zu Teslas Model 3, das Ende 2017 eigentlich auf den Markt kommen soll. Doch Elon Musk wollte die Fragen des Analysten nicht beantworten, wie dieser auch in seinem Analysebericht anschließend vermerkte. Ungewohnt wortkarg erklärte der Tesla-CEO sogar, man wolle sich mit Ankündigungen zum Model 3 vorerst zurückhalten.

Elon Musk: "Let’s keep our Model 3 powder dry on announcements"

"Lassen Sie uns unser Model 3-Pulver bei den Ankündigungen trocken halten" - so soll Elon Musk Jonas auf seine Nachfragen zum Model 3 geantwortet haben. Wenn Musk diese Funkstille zum neuen Tesla tatsächlich einhalten will, könnte die Öffentlichkeit wohl erst - wie geplant - zum dritten Teil der Model 3-Enthüllung Neues erfahren. Angesetzt ist der dritte Teil des Model 3-Events im ersten Quartal 2017 - erfahrungsgemäß dürfte dies jedoch bedeuten: Zum Ende des ersten Quartals, möglicherweise erst zum 31. März. Die Spannung steigt also, denn zu Teil drei der Model 3-Enthüllung wird das finale Produktdesign erwartet. Bislang präsentierte Tesla lediglich Prototypen in der sogenannten Pre-Alpha-Phase.

Wie ist Musks Schweigen zum Model 3 zu deuten?

Hält sich Musk so ungewöhnlich bedeckt mit Informationen zum Model 3, weil es etwa Probleme gibt? Es wäre eine mögliche Deutung der Sachlage, doch der Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas fasste Musks Schweigen anders auf: "Die Meilensteine des Model 3 sollten das Jahr 2017 dominieren", so Jonas in seinem Analysebericht, "Wir erwarten zwar derzeit einen späteren Launch, aber wir erwarten auch ein besseres Auto." Das Rating für die Tesla-Aktie beließ Jonas auf "equal-weight" bei 242 US-Dollar.

Seine Deutung von Musks kryptischem Hinweis fügte Jonas ebenfalls seinem Bericht hinzu. Seiner Auffassung nach, spiele Musk damit auf eine ordentliche Anzahl von Überraschungen und Entwicklungen an, über die Musk den Markt zu gegebener Zeit informieren wolle, so Jonas. Dabei könnte es sich etwa um Verbesserungen der Stufenfunktion beim autonomen Fahren, weitere Enthüllungen von zusätzlichen Karosserie-Stilen und neue Business-Modelle für den Transport innerhalb und zwischen Städten handeln, mutmaßt der Analyst. Diese "Überraschungen" könnten jedoch zu einem verspäteten Auslieferungsstart für Teslas Model 3 führen. Dies erwartete Jonas jedoch bereits vor Wochen. Im November schrieb er etwa: "Wir sagen weiterhin voraus, dass das Model 3 Ende 2018 - ein Jahr später, als es sich Tesla zum Ziel gesetzt hatte - gelaunched werden wird." Aber auch für Elon Musk scheint ein späterer Liefertermin für die Teslas nicht ausgeschlossen. Ende März 2016 schmunzelte der Tesla-Chef bereits, als er bei der Präsentation den Auslieferungsstart für Ende 2017 ankündigte. "Ich bin recht zuversichtlich, dass es nächstes Jahr wird", sagte er unter dem Gelächter der Zuschauer.

