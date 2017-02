"So schnell wie möglich": EU besteht auf Milliarden-Nachzahlungen von Apple | Nachricht | finanzen.net

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte der Zeitung Bild am Sonntag (BamS): " Apple muss die Beihilfe den Steuerzahlern zurückzahlen." Irland hatte den US-Technologiegiganten jahrelang minimal besteuert und weigert sich bislang, die Steuern einzutreiben. Eine entsprechende Frist ließ Irland diese Woche verstreichen. Die Kommission stehe deshalb in Kontakt mit den irischen Behörden, so die Sprecherin: "Die unrechtmäßigen staatlichen Beihilfen müssen so schnell wie möglich wieder eingezogen werden, um die durch die Beihilfe entstandene Wettbewerbsverzerrung zu beseitigen."

BERLIN (Dow Jones)

