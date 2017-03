"Substanziell zu niedrig": Akzo Nobel-Aktie hebt ab: Gebot von PPG über 21 Milliarden Euro zurückgewiesen | Nachricht | finanzen.net

Das Gebot im Wert von rund 83 Euro je Aktie oder insgesamt knapp 21 Milliarden Euro bewerte das Unternehmen substanziell zu niedrig, teilte Akzo Nobel am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Kurs der Aktie lag zuletzt bei etwas mehr als 64 Euro. Das US-Unternehmen habe eine Offerte über 54 Euro in bar sowie 0,3 PPG -Anteile in Aussicht gestellt. Statt einer möglichen Komplettübernahme durch den Konkurrenten werde jetzt eine Abspaltung des Spezialchemiegeschäfts geprüft. Dieses hatte 2016 mit 4,8 Milliarden Euro rund ein Drittel zum Konzernumsatz beigesteuert.

Die Akzo Nobel-Aktie klettert an der Euronext um zeitweise 14 Prozent nach oben. /zb/fbr

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Akzo Nobel N.V.