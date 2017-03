"Wartungsarbeiten": Apple Store ist down: Was präsentiert Apple um 13:30 Uhr? | Nachricht | finanzen.net

Pünktlich um 8 Uhr machte der Technologieriese Apple seine Ankündigung wahr und nahm den Online Store offline. "Wegen Wartungsarbeiten", wie es von offizieller Seite hieß. Bis 13:30 Uhr wird der Online Shop nicht erreichbar sein - gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt ein Mega-Run auf den Apple Shop erfolgen wird, denn Anleger spekulieren auf eine heimliche Produktoffensive.

Neue Produkte ohne Keynote?

Eigentlich müsste dieser Tage die traditionelle März-Keynote des Technologiekonzerns anstehen. In der Vergangenheit hatte Apple regelmäßig den Frühlingsmonat genutzt, um neue Produkte zu präsentieren. Obwohl Anleger und Fans auch in diesem Jahr auf das März-Event gesetzt hatten, hat es bislang weder eine offizielle Ankündigung gegeben, noch hat Apple Einladungen verschickt. Möglicherweise fährt Apple in diesem Jahr eine komplett andere Strategie und verzichtet auf ein großes Produktevent.

Dafür spricht, dass Apple in der Vergangenheit den Terminus "Wartungsarbeiten" häufig im Zusammenhang mit einer Überarbeitung des Produktangebotes im Online-Shop benutzt hat. Möglicherweise kommen die neuen Apple-Produkte leise und ohne großes Tamtam direkt in den Online-Store.

Darauf hoffen die Fans

Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte darüber, welche Neuigkeiten der Technologiekonzern für seine Fans in petto hat. Besonders häufig wird über neue Tablets aus dem Hause Apple spekuliert. Denn Anpassungen beim iPad sind längst überfällig. Eine Komplettüberholung und Anpassung des technischen Standards, etwa beim großen iPad Pro mit 12,9 Zoll, wird daher bereits seit geraumer Zeit vermutet.

Möglicherweise können Anleger aber auch noch heute neue iPad Pro-Modelle im Online-Store bewundern. Das Portal "MacRumors" hatte im Vorfeld über ein neues iPad Pro mit 10,5 Zoll-Abmessung spekuliert, das möglicherweise sogar ein völlig neues Design bekommen soll. Demnach könnte die neue iPad-Version ohne Home Button auskommen - ein Feature, das die allermeisten Anleger erst für das Jubiläums-iPhone im Herbst erwarten.

Auch wenn es bis zur vermeintlichen Präsentation des iPhone 8 voraussichtlich noch ein halbes Jahr dauern wird: Auch Apples Verkaufsschlager könnte heute neue Mitglieder in der Familie begrüßen. Vor rund einem Jahr hatte Apple mit dem iPhone SE schon einmal ein neues Smartphone im Frühjahr präsentiert, möglicherweise könnte dieses - mit einem technischen Upgrade versehen - 2017 erneut vorgestellt werden. Auch die Gerüchte um ein iPhone 7 in rot halten sich weiter hartnäckig.

Neben der Überarbeitung der iPad-Produktpalette und einem möglicherweise technisch angepassten iPhone hoffen Anleger auch auf neue Apple Macs. Schließlich ist bereits einige Zeit verstrichen, seit Apple für Fans der Desktop-Rechner Produktneuheiten präsentiert hat.

Fans müssen sich bis 13:30 Uhr gedulden

Um 13:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Downtime im Apple Store beendet sein. Dann ist es 08:30 Uhr an der amerikanischen Ostküste - Apple könnte die Fans in den USA also mit neuen Produkten in den frischen Tag schicken.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Apple, istock/Jimmy Anderson, View Apart / Shutterstock.com