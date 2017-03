"Wartungsarbeiten": Apple verzichtet auf die Keynote: Diese neuen Produkte gibt's jetzt neu im Apple-Store | Nachricht | finanzen.net

Pünktlich um 8 Uhr machte der Technologieriese Apple seine Ankündigung wahr und nahm den Online Store offline. "Wegen Wartungsarbeiten", wie es von offizieller Seite hieß. Bis 13:30 Uhr war der Online Shop nicht erreichbar. Nach seiner Wiedereröffnung begann ein Mega-Run auf den Online-Store - denn der Konzern hat ohne viel Aufhebens eine Reihe neuer Produkte präsentiert.

Auf die Keynote wird verzichtet

Eigentlich hätte dieser Tage die traditionelle März-Keynote des Technologiekonzerns anstehen sollen. In der Vergangenheit hatte Apple regelmäßig den Frühlingsmonat genutzt, um neue Produkte zu präsentieren. Obwohl Anleger und Fans auch in diesem Jahr auf das März-Event gesetzt hatten, gab es aber weder eine offizielle Ankündigung, noch hat Apple Einladungen verschickt. Stattdessen setzte das Unternehmen auf eine völlig andere Strategie und pflegte die neuen Produkte mehr oder weniger heimlich im Online-Store ein.

Diese Produkte gibt es jetzt neu von Apple

Auch wenn es bis zur vermeintlichen Präsentation des iPhone 8 voraussichtlich noch ein halbes Jahr dauern wird: Apples Verkaufsschlager bekommt am Dienstag ein neues Familienmitglied: Das iPhone 7 gibt es nun komplett in der Farbe rot. Auch das iPhone 7 Plus wird in der Special Edition in roter Farbe zu haben sein. Bei der Akkulaufzeit hat das Unternehmen bei dem neuen Smartphone nachgebessert, zudem ist das Gehäuse wasserdicht. Verkaufsstart für das technisch überholte Gerät ist der 24. März 2017.

Auch bei der iPad-Produktlinie gibt es Neuerungen. Das neue 9.7-Zoll iPad kommt mit Retina-Display und zu einem Kampfpreis ab 329 Dollar. Der Akku soll laut Apple einen Tag lang halten.



