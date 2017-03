"Weiße Männer bedrohte Spezies" - Wirbel um Aussagen von Tesco-Manager

London (Reuters) - In Großbritannien sorgen Aussagen über eine angeblich vom Aussterben bedrohte Spezies weißer Männer in Vorstandsetagen für Diskussionen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende des führenden Einzelhändlers Tesco, John Allan, teilte am Samstag mit, er sei ein Anhänger von Vielfalt und bereue es, wenn seine Worte einen anderen Eindruck vermittelt hätten. Zuvor hatten ihn mehrere Zeitungen mit Äußerungen zitiert, dass das Pendel in der Wirtschaft umgeschlagen habe. "Wenn du weiß und männlich bist - schwierig. Du bist eine vom Aussterben bedrohte Spezies und musst doppelt so hart arbeiten."

Der Zeitung "Guardian" sagte Allan, seine Aussagen sollten nicht für bare Münze genommen werden. Sie hätten sein überwiegend weibliches Publikum amüsiert. "Es war humorvoll gemeint." Durch die Übertreibung sollte eigentlich deutlich werden, dass es für Frauen und auch ethnische Minderheiten eine gute Zeit sei, um Karriere in Unternehmen zu machen.