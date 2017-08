Die geldpolitischen Schritte und die Regulierung in den vergangenen zehn Jahren hätten die Welt widerstandsfähiger gemacht, sagte der Italiener am Mittwoch in Lindau am Bodensee laut Redetext. Er räumte allerdings ein: "Wir müssen uns der nach wie vor bestehenden Lücken in unserem Wissen bewusst sein." In diesem Zusammenhang seien ökonomische Studien besonders wichtig für den Kurs der Notenbank. Geldpolitische Schritte, die auf gründlicher Forschung aufbauten, seien weniger anfällig, noch durch politische Kompromisse beeinträchtigt zu werden. Dann sei Geldpolitik auch leichter der Öffentlichkeit zu vermitteln. "Forschung hilft uns zu entscheiden, ob eine Veränderung der Fakten eine geldpolitische Antwort erfordert, oder ob wir, wie wir sagen, durch sie hindurchschauen können."

Lindau/Frankfurt (Reuters)

