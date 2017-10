Warum Buffett-Holding Berkshire Hathaway von Trumps Steuerreform profitieren würde

Die geplante Steuerreform des US-Präsidenten soll auch Unternehmen entlasten "solange sie in den USA produzieren". Für sie soll der Höchstsatz von derzeit 35 auf nur noch 20 Prozent sinken. Außerdem will Trump erreichen, dass US-Konzerne, die Geld im Ausland geparkt haben, wo es nicht dem US-Steuerrecht unterliegt, diese Mittel heim in die USA holen und dort investieren. Dazu sollen diese Gelder einmalig mit einem niedrigen Satz versteuert werden.

Apple mit riesigen Bargeld-Beständen im Ausland

Von Trumps Steuerplänen profitieren daher besonders jene Unternehmen, die im Ausland große Cash-Bestände gehortet haben. Dazu zählen in erster Linie Tech-Riesen wie Apple. Indirekter Gewinner ist aber auch Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway, die einer der größten Anteilseigner an dem Tech-Giganten ist.

Dabei ist die Apple-Beteiligung für das Orakel von Omaha eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Denn Warren Buffett setzt bei seinen Investments traditionell auf solche Unternehmen, die auf lange Sicht stabile Erträge abwerfen, wogegen das Geschäft von Tech-Unternehmen traditionell als eher lebhaft gilt.

Doch in Apple sieht der Investment-Guru wohl mehr Potenzial als in den anderen Tech-Giganten. In 2016 startete das ungewöhnliche Apple-Experiment, seither wurde die Beteiligung mehrfach ausgebaut.

Buffett auch in Wells Fargo investiert

Geht Trumps Rechnung auf und die US-Konzerne investieren ihr im Ausland gebunkertes Geld tatsächlich in den USA, so profitiert davon indirekt auch die Bankenbranche in besonderem Maße. Außerdem zählen Banken in den USA zu den kräftigsten Steuerzahlern, so dass ihnen eine Reduzierung der Steuer auch unmittelbar zugutekommt.

Berkshire Hathaway dürfte somit stark von seiner Beteiligung an Wells Fargo profitieren. Die Investmentholding ist seit Jahren der größte Anteilseigner der US-Großbank. Auch Warren Buffett persönlich besitzt einige Papiere des Finanzhauses.

Berkshire Hathaway auf der Gewinnerseite

Barclays-Analyst Jay Gelb hat untersucht, wie sich Trumps Steuerpläne auf Buffetts Investmentfirma auswirken könnten. Laut seinen Berechnungen würde eine Reduzierung des Höchstsatzes für Unternehmenssteuern auf 20 Prozent in einer geringeren latenten Steuerschuld und einer Steigerung des Buchwerts um 27 Milliarden US-Dollar resultieren. Zudem würde die Ertragskraft von Berkshire Hathaway um rund 15 Prozent anwachsen. Dies würde die Beteiligungsgesellschaft zu einem der größten Gewinner von Trumps Steuerreform machen - vorausgesetzt natürlich der US-Präsident kann sich in Washington mit seinen Ideen tatsächlich durchsetzen.

