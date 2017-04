Fünf von sechs Mitgliedern des Leitungs- und Kontrollgremiums sollen persönliche oder geschäftliche Bindungen zu Tesla -CEO Musk haben, der ebenfalls in dem Gremium sitzt. Wie "Bloomberg" berichtet, befürchtet eine Gruppe einflussreicher Investoren deshalb Interessenkonflikte und fordert eine Stärkung der Corporate Governance - des Ordnungsrahmens für die Leitung und Überwachung von Unternehmen.

Momentan setzt sich das Board neben Firmengründer Elon Musk aus seinem Bruder Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis, der auch in Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX investiert ist, dem ehemaligen SolarCity-CFO Brad Buss, den beiden SpaceX-Direktoren Steve Jurvetson und Antonio Gracias sowie Robyn Denholm, dem COO des australischen Telekommunikationskonzerns Telstra Corp, zusammen.

In einem Brief an den Elektroauto -Hersteller haben insgesamt fünf Investoren - darunter das einflussreiche California State Teachers' Retirement System, die CtW Investment Group, die Hermes Equity Ownership Services sowie der zweitgrößte US-Pensionsfonds CalSTRS - gefordert, das Board um zwei unabhängige Mitglieder zu erweitern. Dies soll eine kritischere Kontrolle ermöglichen.

Solche Forderungen sind nicht neu. Und offenbar hat man bei Tesla auch schon reagiert: Wie ein Tesla-Sprecher gegenüber "Bloomberg" erklärte, suche man bereits aktiv nach neuen Mitgliedern für den Verwaltungsrat.

Ferner sprechen sich die kritischen Investoren dafür aus, jährliche Wahlen für sämtliche Direktoren abzuhalten - statt wie bisher nur alle drei Jahre. Der Connecticut Retirement Plans and Trust Funds - ebenfalls einer der Unterzeichner des Briefs an Tesla - hat für die nächste Hauptversammlung bereits einen entsprechenden Antrag gestellt.

Zwar hat sich Tesla noch nicht festgelegt, jedoch hat der Elektroautopionier zumindest gegenüber der Börsenaufsicht SEC angedeutet, dass er dieses Jahr über den Vorschlag der jährlichen Direktoren-Wahl abstimmen lassen will.

Mit zunehmendem Unternehmenswachstum fordern Investoren oft, dass die Wahlen für Board-Mitglieder jährlich abgehalten werden, denn dies bedeutet, dass die Manager den Kapitalgebern gegenüber Rechenschaft ablegen müssen.

Elon Musk ist ohne Zweifel charismatisch und weiß, wie man Kapitalgeber überzeugt. Dass Investoren nun jedoch eine stärkere Unabhängigkeit des Boards fordern, geht vor allem auf die Übernahme des verlustträchtigen Startups Solarcity zurück. Viele Investoren stören sich an dem Umstand, dass Elon Must nicht nur größter Aktionär von Solarcity war, sondern, dass der Solaranlagen-Anbieter zudem noch von Musks Cousins Lyndon Rive und Peter Rive geführt wurde. Kein Wunder also, dass der Vorwurf der Vetternwirtschaft immer lauter wurde.

Die kritischen Aktionäre halten zwar keine bedeutenden Beteiligungen an Tesla, jedoch besitzen sie Einfluss bei weiteren institutionellen Investoren. Mit ihrem Brief scheinen sie jedenfalls einen Nerv bei Elon Musk getroffen zu haben. Der Tesla-Chef twitterte, dass wie versprochen schon bald zwei neue, unabhängige Board-Mitglieder vorgestellt werden sollen. Er betonte dabei jedoch, dass die fünf Kritiker mit diesem Schritt nichts zu tun hätten.

Der Hinweis, dass es in seinem Konzern eine dysfunktionale Gruppendynamik geben könnte, die einer kritischen Betrachtung bedarf, scheint dem Visionär aber sauer aufzustoßen. Er schlug den Kritikern in einem weiteren Tweet vor, sich doch lieber Ford-Aktien zu kaufen.

@Reuters Besides, I already said we'd add more independent members during SCTY merger. Will announce soon, but this group has nothing to do with it.