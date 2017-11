VW-Firmenjets waren jahrelang in Steuerparadies registriert

Ein Firmensprecher bestätigte einen Bericht der "Welt am Sonntag", wonach sechs Flugzeuge der Volkswagen AirService inzwischen mit deutscher Kennung betrieben würden. Volkswagen bestreitet der Zeitung zufolge, dass die nun beendete Registrierung der Firmenjets in der Karibik steuerliche Gründe gehabt habe. Vielmehr habe das für seine niedrigen Steuern bekannte britische Überseegebiet "Erleichterungen bei der Zulassung, Genehmigung und dem Betrieb" der Flugzeuge geboten. Durch eine neue EU-Verordnung, nach der auch die Behörden dort zuständig sind, wo die Flugzeuge stationiert sind, sei dieser Vorteil weggefallen, so die Zeitung.

Frankfurt (Reuters)

