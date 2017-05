Tesla sieht sich im Zeitplan: Noch in diesem Jahr soll wie angekündigt die Produktion des Model 3 anlaufen, auf den der Elektroautobauer große Hoffnungen setzt. 500.000 Fahrzeuge sollen 2018 von Band laufen und Tesla so den Eintritt in den Massenmarkt sichern. Bereits zum Jahresende könnten die ersten Kunden in den Vereinigten Staaten ihr Fahrzeug in Empfang nehmen. Doch Konzernchef Elon Musk plant bereits einen großen Schritt weiter und gibt erste Details für das vierte Tesla-Modell, das Modell Y, bekannt.

Das Y von "S.3.X.Y"

Das Model S ist eine Limousine, das Model X ein SUV. Beim Model 3 wartet ein Mittelklasse-Stromer auf die Tesla-Fans. Fehlt noch ein Modell, um Teslas geplante "S.3.X.Y"-Serie (die Bezeichnung "Model E" hat sich Ford bereits im Jahr 2013 schützen lassen, so dass Tesla auf die "3" auswich) zu vervollkommnen: Das Model Y. Anders als die Vorgänger soll der Neue ein Crossover-Fahrzeug werden. Im Rahmen der Präsentation der Tesla-Quartalsbilanz fütterte Elon Musk nun die Öffentlichkeit mit weiteren Details.

Für das Model Y will Tesla keine der bestehenden Fahrzeugplattformen nutzen, sondern "etwas komplett Neues bauen", so Musk am Mittwoch. Der Nachteil: Bestehende Infrastruktur nicht zu nutzen, sondern eine neue Plattform aufzubauen, wird Zeit kosten. Die Produktion des Model Y wird Musk zufolge voraussichtlich erst im Jahr 2020 anlaufen, möglicherweise bereits ein Jahr früher.

Neue Model S und Model X wohl sehr viel später

Angesichts der Tatsache, dass Tesla mit Hochdruck auf den Produktionsstart des Model 3 hin arbeitet und zudem der Bau einer neuen Fahrzeugplattform für das Crossover-Model Y in Planung ist, dürfte vorerst nicht mit neuen Varianten der bereits etablierten Modelle S und X zu rechnen sein.

Denn neben der Fahrzeugentwicklung und -produktion ist Tesla inzwischen auch durch ein Reihe weiterer Projekte zeitlich gut ausgelastet. So soll die Gigafabrik in der Wüste von Nevada, mit der das Unternehmen den Batteriemarkt von hinten aufrollen will, 2018 unter Volllast in Betrieb gehen. Bis dahin sind allerdings noch zahlreiche Handgriffe an der Noch-Baustelle zu erledigen. Zudem hat Musk ambitionierte Pläne für den Gesamtkonzern: Der Milliardär will den Elektroautobauer zu einem integrierten Gesamtkonzern umbauen, der weitaus mehr als "nur" elektrisch betriebene Fahrzeuge anbietet. Neben einem strombetriebenen Fahrzeug erhält man bei Tesla nun auch die passenden Batterien dazu, die mit SolarCity-Solaranlagen auf den eigenen Häusern geladen werden könnten.

Angesichts der durchaus ehrgeizigen Ziele dürfte es nicht verwundern, dass Tesla-Kunden noch eine Weile auf das Model Y warten müssen. Doch Tesla-Fans haben sich in der Vergangenheit als äußerst geduldig erwiesen. Auch wenn sich die Zeitpläne von Elon Musk häufig als zu ambitioniert herausgestellt hatten, hielten sie dem Konzern die Treue. Selbst die jüngsten Quartalszahlen, bei denen Tesla abermals tiefrote Zahlen präsentierte und einen Verlust meldete, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf, konnten Tesla nichts anhaben. Die Aktie legte nachbörslich trotzdem zu.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jason Merritt/Getty Images for Tesla, Larry Busacca/VF15/Getty Images, Alberto E. Rodriguez/WireImage/Getty Images