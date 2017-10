Linde sieht sich auf Kurs für Zusammenschluss mit Praxair

Bislang haben nach Linde-Angaben 33,21 Prozent der Linde-Aktionäre das Aktien-Tauschangebot angenommen. "Wir sind mit der Umtauschquote sehr zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt" sagte Belloni der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" laut Vorabbericht. Bis Ablauf der Umtauschfrist am 24. Oktober benötigt Linde eine Annahmequote von 75 Prozent.

Eine - durchaus noch mögliche - Senkung der Annahmeschwelle hält Belloni nicht für nötig. "Wir gehen nicht davon aus, dass das notwendig sein wird", sagte der Linde-Chef. Man befinde sich derzeit außerdem in Gesprächen mit sogenannten passiven Investoren. Diese institutionellen Investoren, die sich ausschließlich an den Indizes orientieren, geben ihre Aktien erst sehr spät ab.

Auch die möglichen Kartellauflagen für den Zusammenschluss hält Belloni für umsetzbar. Er sei zuversichtlich, dass die selbst gesetzte Schmerzgrenze für Zwangsverkäufe von 3,75 Milliarden Euro nicht überschritten werde. "Falls doch, hat jede Partei das Recht, von der Fusion zurückzutreten. Aber wenn beide Fusionspartner der Meinung sind, dass sie nach wie vor Sinn macht, werden wir trotzdem weitermachen." Unmittelbarste Hürde für den Zusammenschluss sei aber das Erreichen der angestrebten Annahmequote von 75 Prozent.

Belloni bekräftigte in dem Interview die Zusagen des Unternehmens im Beschäftigungspakt. Demnach soll es bis Ende 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen in Deutschland geben. Bei der Sparte Anlagenbau behalte man sich die Möglichkeit vor, ihn "nach Absprache mit Praxair gegebenenfalls in die rechtliche Selbständigkeit zu führen". Dies sei aber nicht als Vorbereitung für einen Trennung zu verstehen.

"Es ist keine Abspaltung im Sinne eines Spin-off, sondern eine Ausgliederung, ein sogenanntes Carve-out", sagte Belloni. Bei einem Carve-out behält die Muttergesellschaft die unternehmerische Kontrolle und gibt nur Minderheitsanteile ab.

