89. Academy Awards: Google ist für den Oscar nominiert | Nachricht | finanzen.net

Am 26. Februar ist es wieder so weit: Zahlreiche internationale Filmstars werden über den roten Teppich des Dolby Theaters schreiten in der Hoffnung, einen der begehrten Academy Awards mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und mitten unter den Hollywood-Größen wird sich in diesem Jahr wohl auch eine Delegation der Alphabet -Tochter Google befinden.

Denn auch Google hat 2017 die Chance, einen Oscar abzuräumen - obwohl der Tech-Konzern eher für seine Suchmaschine als für seine Filme bekannt ist. Doch in diesem Jahr ist die Produktion "Pearl" von Google Spotlight Stories in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" nominiert.

Google Spotlight Stories soll neue Technologien promoten

Die Abteilung Google Spotlight Stories dürfte den meisten Menschen noch kein Begriff sein. Tatsächlich dienen die dort erstellten Filme meist auch "nur" dazu, neue Produkte und Technologien sowie deren Potenzial vorzustellen und zu bewerben. Momentan hat man sich der virtuellen Realität verschrieben: "Wir sind Künstler und Techniker, die Geschichten für mobile 360-Grad-Videos, mobile VR und heimgebundene VR-Headsets produzieren, in die man eintauchen kann, und wir bauen die innovative Technik, die das möglich macht", heißt es auf der Webseite von Spotlight Stories.

Allerdings steht bei den Filmen bei weitem nicht nur die Technik im Vordergrund. Die kurzen Videos erzählen auch immer eine Geschichte. "Pearl" etwa zeigt lustige und bewegende Szenen aus dem Leben eines Mädchens mit ihrem Vater, die gemeinsam in einem Auto durch das Land fahren. Der Zuschauer sitzt dabei dank virtueller Realität auf dem Beifahrersitz und kann sich das Geschehen aus nächster Nähe ansehen.

Wie stehen Googles Chancen auf einen Oscar?

Heißt es also Ende Februar "And the Oscar goes to… Google!"? Möglich wäre es. Denn "Pearl" ist durchaus sehenswert und Patrick Osborne, der bei dem Kurzfilm Regie geführt hat, hat schon einmal einen Oscar gewonnen. 2014 erhielt er den Academy Award in der gleichen Kategorie für seinen rund sechsminütigen Animationsfilm "Feast", in dem es um den Liebeskummer eines Hundes und seines Herrchens geht, den hierzulande sicher schon so mancher unter dem Titel "Liebe geht durch den Magen" gesehen hat.





Redaktion finanzen.net

