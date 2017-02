AKTIE IM FOKUS 2: Deutsche-Börse-Anleger fürchten Scheitern der Fusion mit LSE

(neu: Inhaltliche Aktualisierung, Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das drohende Aus der Fusion zwischen der Deutschen Börse (Deutsche Börse) und der London Stock Exchange (LSE) (London Stock Exchange) hat die Anleger am Montag verschreckt. Die für den Zusammenschluss eingereichten Aktien der Deutschen Börse schlossen mit einem Minus von 3,79 Prozent bei 80,76 Euro und und lagen damit am Ende des Leitindex Dax (DAX 30). Die Papiere der Londoner Börse büßten im knapp 1 Prozent ein.

Der Londoner Börsenbetreiber stehe auch bei dem nun wahrscheinlichen Scheitern der Fusion mit der Deutschen Börse alleine gut da, schrieb Analyst Martin Price von der schweizerischen Bank Credit Suisse in einer Studie. Die Deutschen treffe es weitaus härter. Die Verschmelzung wäre eine effektive Möglichkeit gewesen, Risiken für ihr Derivategeschäft im Zuge der neuen Regulierungsbestimmungen MiFID2 abzumildern, führte der Analyst aus.

ANALYSTEN GEBEN SICH ENTSPANNT

Die Aktien beider Unternehmen hätten bereits zuletzt keine hohe Fusionswahrscheinlichkeit mehr eingepreist, sagte Analyst Kyle Voigt vom US-Investmenthaus Keefe, Bruyette & Woods. Am Tag vor Bekanntgabe der Fusionspläne (22. Februar 2016) war die reguläre Aktie der Deutschen Börse mit 76,34 Euro aus dem Handel gegangen - am Montagmorgen kostete sie 79,01 Euro. Mit einem Plus von annähernd 7 Prozent bis zum Ende der Vorwoche hatte sich das Papier nicht annähernd so gut entwickelt wie der Dax, der in der gleichen Zeit um 23 Prozent gestiegen war.

Die Anleger dürften sich bei der Deutschen Börse jetzt wieder mehr aufs Tagesgeschäft konzentrieren, schrieb Analyst Christoph Blieffert von der Commerzbank. Denn es werde immer unwahrscheinlicher, dass die Fusion zustande komme. Genauso wie sein Kollege Price von der Credit Suisse präferiert Blieffert allerdings die Aktien der Londoner Börse. Deren Kurs hat sich seit der Ankündigung des Zusammenschlusses deutlich besser entwickelt als derjenige der Deutschen Börse. Die Papiere sind seit 22. Februar 2016 bis zum vergangenen Freitag um satte 35 Prozent gestiegen - während der britische Leitindex FTSE 100 im gleichen Zeitraum um 20 Prozent zugelegt hat.

KNACKPUNKT ITALIEN-TOCHTER

Hintergrund für das drohende Aus der Börsenfusion ist die Weigerung des Londoner Börsenbetreibers, den Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu veräußern. Diesen Schritt verlangen jedoch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission. "Angesichts der bisherigen Haltung der Kommission geht die London Stock Exchange Group nicht davon aus, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird", teilten die Londoner nun in der Nacht auf Montag mit.

Deutsche Börse und LSE wollen eigentlich den größten europäischen Börsenbetreiber schmieden. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Zweifel immer größer: Neben der EU-Kommission muss auch die Hessische Börsenaufsicht dem Deal zustimmen. Für Kritik sorgt am Finanzplatz Frankfurt vor allem, dass die beiden Konzerne London als rechtlichen Sitz der Dachgesellschaft ausgewählt haben. Überschattet wird das Fusionsvorhaben zudem von Ermittlungen gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Der Manager selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und der Aufsichtsrat hatte sich geschlossen hinter ihn gestellt./das/ag/stk/edh/he